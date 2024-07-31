Tekirdağ'da devrilen TIR'daki 5 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde saman yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 31.07.2024 - 09:03
Tekirdağ'da devrilen TIR'daki 5 kişi yaralandı
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Alınan bilgiye göre, T.D'nin kullandığı 25 ABR 575 plakalı saman yüklü TIR, Arzulu Mahallesi'nde devrildi.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü T.D ile tırda bulunan 4 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

 

 


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