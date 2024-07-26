Tekirdağ’da korkutan yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Velimeşe’de yol kenarında otluk alan ve çöp yangınında dumanlar gökyüzünü kapladı.

İHA
Yayınlanma: 26.07.2024 - 15:09
Tekirdağ’da korkutan yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı
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Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi’nde yol kenarındaki otluk alan ve çöp yangını, çevrede yoğun dumanlara neden oldu.

Dumanlar gökyüzünü kaplarken, yangının kontrol altına alınması için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının otluk ve çöp birikintisi alanında meydana gelmesi nedeniyle, dumanın yoğunluğu çevrede yaşayanları tedirgin etti.

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak ve söndürmek için çalışma başlattı.


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