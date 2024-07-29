Tekirdağ'da korkunç cinayet: Öldüren 15, ölen 18 yaşında...

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde E. G. (15), sokak ortasında Emirhan Gözlek'i (18) tabanca ile vurarak öldürdü.

DHA
Yayınlanma: 29.07.2024 - 15:38
Tekirdağ'da korkunç cinayet: Öldüren 15, ölen 18 yaşında...
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Olay, gece saatlerinde Hıdırağa Mahallesi 5'inci Sokak'ta meydana geldi. Cezaevinden izinli çıkan T.D., iddiaya göre, yeğeni E.G.'ye eşinin kendisini Emirhan Gözlek ile aldattığını anlattı.

Gece saatlerinde T.D., yeğeni E. G. ile gezerken sokakta Emirhan Gözlek ile karşılaştı. E.G., üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, Gözlek'e ateş açtı.

Vücuduna aldığı 2 kurşunla ağır yaralanan Gözlek, kanlar içinde yere yığıldı. T.D. ile E.G. olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Gözlek, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Polis, T.D. ve E.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, E.G.'yi saklandığı adreste olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ve 41 mermi ile yakaladı. Kaçan T.D.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


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