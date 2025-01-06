Tekirdağ'da feci kaza... Otomobil ters döndü: Sürücü ve yolcu yaralandı!
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.
Kaza, Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Çerkezköy yolunda meydana geldi.
Ö.O.'nun kontrolünü kaybettiği otomobil takla atıp yol kenarındaki toprak zeminde ters döndü.
2 KİŞİ YARALANDI
Otomobilde sürücü ile yanındaki kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.
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