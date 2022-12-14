Tekirdağ’da gazeteciye yumruklu saldırı
Tekirdağ'da Haber 282 Gazetesi sahibi Metin Engin, bir başka gazetenin bürosunu ziyaret ettiği sırada yumruklu saldırıya uğradı. Aldığı yumruk darbeleriyle yaralanan Engin, şikayetçi olurken, saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Tekirdağ’da, Haber 282 Gazetesi sahibi Metin Engin, iddiaya göre Ergene ilçesinde başka bir gazetenin bürosunu ziyarete gitti. Engin, burada S.G. ile karşılaştı. İkili arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma sırasında S.G, Engin’i yere yatırarak yumrukladı. Engin, yüzüne aldığı darbelerle yaralanırken Güney, iş yerinden çıkıp gitti.
Saldırının ardından hastaneye giden gazeteci Metin Engin, darp raporu olarak gittiği emniyette S.G.’den şikayetçi oldu. Engin, S.G.'nin "Siz gazeteci değilsiniz, para ile haber yapıyorsunuz" dediğini belirtip "Bunun üzerine de ben de kendisine, daha önce ilçe başkanının sonra da belediye başkanının yanında olduğunu söyledim. O zaman bana saldırdı. Kendisinden şikayetçi oldum” ifadelerini kullandı.
Olayın ardından Ergene ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne giden Savaş Güney’in de ifadesine başvuruldu. Güney'in emniyetteki ifadesinde Metin Engin’in, partisi ve kendisine küfür ettiğini söylediği öğrenildi.
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