Tekirdağ'da 365 litre sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ'da evlerinde 365 litre sahte içki ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da 365 litre sahte içki ele geçirildi
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AA
Yayınlanma: 01.02.2025 - 16:56

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malkara ilçesinde yaşayan M.Ç. H.B. ve A.K'nin evinde sahte içki bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda evde yapılan aramada, 365 litre sahte içki ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

 

 


Etiketler: #tekirdağ #içki #Sahte içki

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