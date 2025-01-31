Tekirdağ'da sahte içki ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da evinde 1375 litre sahte içki ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapaklı ilçesinde yaşayan S.Ö'nün evinde sahte içki bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda evde yapılan aramada, 1375 litre sahte içki ve kaynatma düzeneği ile kazan ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: #tekirdağ #Sahte içki #gözaltı
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