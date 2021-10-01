Tekirdağ'da kadın cinayeti: Nazlı Koldaguç, sevgilisi olduğu iddia edilen kişi tarafından öldürüldü
Tekirdağ'da Nazlı Koldaguç isimli kadın, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen S.İ. adlı şahıs tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şahıs gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda, Nazlı Koldaguç isimli kadın, bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetle ilgili bir kişi gözaltına alındı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Olay, Şeyhsinan Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde yer alan ve bir süre önce yıkımı gerçekleştirilen Mehmet Rüştü Uzel Endüstri Meslek Lisesi’nin arazisinde yaşandı. Bir kadının bıçaklandığının bildirilmesi ile olay yerine ulaşan sağlık ekipleri 7 yerinden bıçaklanan kadını hastaneye sevk etti. Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan ancak yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayan kişinin Nazlı Koldaguç olduğu tespit edildi. Polis olayla ilgili olarak Nazlı Koldaguç adlı kadının erkek arkadaşı olduğu iddia edilen S.İ. adlı kişiyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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