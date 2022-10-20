Tekirdağ'da kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti
Tekirdağ'da kalp krizi geçiren Piyade Uzman Çavuş Osman Koyuncu (36) yaşamını yitirdi.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesi 95. Zırhlı Tugay Komutanlığı Eken Kışlası'nda görevli olan Piyade Uzman Çavuş Osman Koyuncu aniden rahatsızlandı. Durumun bildirilmesi üzerine kışlaya sağlık ekipleri sevk edildi.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Koyuncu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Koyuncu, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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