Tekirdağ'da kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti

Tekirdağ'da kalp krizi geçiren Piyade Uzman Çavuş Osman Koyuncu (36) yaşamını yitirdi.

AA
20 Ekim 2022 Perşembe, 15:48
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesi 95. Zırhlı Tugay Komutanlığı Eken Kışlası'nda görevli olan Piyade Uzman Çavuş Osman Koyuncu aniden rahatsızlandı. Durumun bildirilmesi üzerine kışlaya sağlık ekipleri sevk edildi.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Koyuncu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Koyuncu, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


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