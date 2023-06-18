Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Tekirdağ’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 6’sı tutuklandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu, Çerkezköy ve Süleymanpaşa ilçelerinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Polisler, madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda şüphelilerin ev ve üzerinde yapılan aramalarda; 102.85 gram eroin, 1.35 gram metamfetamin, 2 fişek tütün ile karıştırılmış esrar, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve mermi, 320 sentetik ecza hap, 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 955 lira para ele geçirildi.
Operasyonlarda, 33 kullanıcı ve içiciye işlem yapılırken, 8 şüpheli yakalandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklandı.
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