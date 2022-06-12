Tekirdağ'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Tekirdağ'da, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Tekirdağ- İstanbul D- 110 karayolu Beyazköy mevkisinde meydana geldi.
G.A yönetimindeki 26 NR 387 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, önce emniyet şeridinde bekleyen H.Ö.'nün kullandığı 34 JP 1549 plakalı otobüse, ardından da Tekirdağ istikametine gitmekte olan S.G. yönetimindeki 59 DV 677 plakalı otomobile çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde 26 NR 387 plakalı otomobilde bulunan E.D.’nin (20) yaşamını yitirdiği, G.A. ve S.G.'nın ise yaralandığı belirlendi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Kazada yaşamını yitiren E.D.’nin cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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