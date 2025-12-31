Tekirdağlı balıkçılar lodos nedeniyle 2 gündür denize açılamıyor

Denize açılamayan balıkçılar, Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onarıyor.
Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine lodosun etkisini sürdürdüğünü söyledi.
Balıkçıların lodosun dinmesiyle ağ atmaya başlayacağını ifade eden Pehlivanoğlu, tayfaların limanda ağ tamiri yaptığını dile getirdi.
Balıkçı Okan Yılmaz da rüzgar nedeniyle zorunlu paydos ettiklerini belirterek, havanın normale dönmesiyle sardalya ve istavrit umuduyla denize açılacaklarını aktardı.