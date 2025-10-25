Tele 1’e dayanışma: 'Gerçeği böyle susturabileceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar'

Tele 1’e kayyum atanmasına ve Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınmasına tepkiler büyüyor. Türkiye Komünist Partisi’nin çağrısıyla bugün kanal binası önünde düzenlenen buluşmada, “Basına kayyumı kabul etmiyoruz” denilerek dayanışma mesajı verildi. Gazeteci Merdan Yanardağ’ın “casusluk” suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından Tele 1’e herhangi bir yargı kararı olmaksızın kayyum atanması, basın özgürlüğü tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) çağrısı üzerine bugün saat 13.00’te İstanbul’daki Tele 1 binası önünde bir araya gelen yurttaşlar, “Tele 1 yalnız değildir” ve “Merdan Yanardağ yalnız değildir” yazılı dövizlerle tepkilerini dile getirdi. İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı ve çok sayıda yurttaşın katıldığı eylemde “Karanlığa boyun eğmeyeceğiz” ve “Yalanlara teslim olmayacağız” sloganları atıldı.

“YARGI SOPASINA BOYUN EĞMİYORUZ”

Basın açıklamasında konuşan TKP İstanbul İl Başkanı Ahmet Dinçel, yargının iktidarın elinde bir sopaya dönüştüğünü söyledi. Dinçel, “AKP’nin yargısı gayrimeşrudur. Gerçek gazetecileri susturmak için iftira ve korku siyasetiyle hareket ediyorlar. Halkın yargısı işlemeye başladığında karanlıkları tuzla buz olacak. Gazetecilik suç değildir, Merdan Yanardağ ve tutuklu bütün gazeteciler serbest bırakılmalıdır” dedi.

“YANARDAĞ YALNIZCA GAZETECİLİK YAPTI”

soL Haber Genel Yayın Yönetmeni Yiğit Günay, “Merdan’ın yalnızca gazeteci olduğuna hepimiz tanığız. Bu iktidar Gazze’deki soykırıma destek verirken, Merdan Filistin halkının yanındaydı. Ne casusu? Yanardağ sadece gerçeği yazdı” ifadelerini kullandı. Günay, “Gerçeği böyle susturabileceklerini düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Merdan Yanardağ alnı ak, başı dik aramıza dönecek” dedi.

“TELE1 ÖZGÜR BASININ SESİ”

Tele 1 sunucusu Musa Özuğurlu ise, “Tele 1, sağ–sol ayrımı gözetmeden basın özgürlüğünü savundu. Bu kanalı tırnaklarıyla kazıyarak kuran kişi Merdan Yanardağ’dır. Onun susturulması demek özgür basının susturulması demektir” ifadelerini kullandı.

“BABAMI SUSTURMAK İÇİN AKLA HAYALE SIĞMAYACAK BİR ADIM ATTILAR”

Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın oğlu Alp Yanardağ, babasının gözaltına alınmasına tepki göstererek, “Babamla gurur duyuyorum. Her zaman hakkıyla çıktı bu davalardan, boyun eğmedi. Şimdi de susturmak için akla hayale sığmayacak bir adım attılar. Bu ülke için mücadele eden bir insandan casus çıkarmak akıl dışı. Hedef TELE1’i ve Merdan Yanardağ’ı susturmaktı. TELE1 bir demokrasi kalesiydi, ama TELE1 ruhu yaşamaya devam edecek” dedi.

DİĞER PARTİLERDEN DE DESTEK

Tele 1’e yönelik kayyum kararına karşı siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri kanala gün içinde ziyaretlerde bulundu. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, “Binlerce yalanınızla, tankınızla, TOMA’nızla da gelseniz halkın gerçeği karşısında yenileceksiniz” derken; DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Basın özgürlüğünü hedef alan bu antidemokratik uygulamaları kabul etmiyoruz. Dayanışma içindeyiz” açıklamasını yaptı. EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, “Bu ülkeyi yönetenler kendi kaynaklarını pazarlarken casuslukla suçlanan Merdan Yanardağ’dır. Bu asla kabul edilemez” ifadelerini kullandı. EHP Genel Başkanı Hakan Öztürk ise “Bir televizyon kanalına kayyum atanması Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kara bir sayfadır. Bu mücadeleyi Tele 1 ve Merdan Yanardağ’la birlikte sürdüreceğiz” dedi. Basın örgütleri ve muhalefet partileri, Tele 1’e kayyum atanmasını ve Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınmasını “Türkiye’de basın özgürlüğüne vurulan yeni bir darbe” olarak değerlendirdi.