Tele 1 karartılıyor: Mansur Yavaş'tan destek

31.08.2025 10:52:00
ANKA
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Basının susturulması, demokrasinin sesinin kısılması demektir. Tele 1’in ekranının karartılmasını kabul etmiyor, basın özgürlüğünün yanında duruyoruz" açıklamasını yaptı.

Ankara 23. İdare Mahkemesi, Tele 1 kanalına, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) verdiği 5 günlük "ekran karartma" cezasının yürütmesinin durdurulması istemini reddetti.

Ankara Bölge İdari Mahkemesi bu kararı kaldırmaz ise TELE1 ekranı 31 Ağustos'u 1 Eylül'e bağlayan geceden itibaren 5 gün kararacak.

YAVAŞ DESTEK VERDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından Tele 1'e destek açıklaması yaparak, şunları kaydetti:

"Basının susturulması, demokrasinin sesinin kısılması demektir. Tele 1’in ekranının karartılmasını kabul etmiyor, basın özgürlüğünün yanında duruyoruz. Bu süre zarfında Tele 1’e destek için gündeme dair tüm gelişmeleri, http://tele1.com.tr üzerinden takip edeceğim."

