TELE 1 Televizyonuna kayyum atanmasına tepki... TELE 1 avukatı Durna: Bir dizi hukuksuzlukla ve açıklanamaz durumlarla karşı karşıyayız

TELE1’in avukatı Bilgütay Hakkı Durna televizyona kayyum atanması ve hukuki sürece ilişkin olarak açıklama yaptı. TELE1’in İstanbul Binası önünde açıklama yapan avukat Durna şunlar belirtti:

"Savcılığın yaptığı açıklamadan edindiğimiz bilgilere göre, dosyada şu anda kısıtlama kararı olduğu için bu konuda ayrıntılı bir açıklama yapamıyoruz ne yazık ki. Akşam saatlerinde, ABC A.Ş.'ye Tele1 Televizyonu’nun yayın hakkına sahip şirkete kayyum atandığına dair tebligat yapıldı. TMSF’den yetkililer geldi. Yeni yönetim kurulu, kanalı teslim almak üzere şu anda yukarıda çalışmalarını sürdürüyor. Kanalın yöneticisi arkadaşlarımız da yanlarındalar. Şu andaki tablo, ne yazık ki.

"BİR DİZİ HUKUKSUZLUKLA VE AÇIKLANAMAZ DURUMLARLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Bir dizi hukuksuzlukla ve açıklanamaz durumlarla karşı karşıyayız. Merdan Yanardağ’ın kayyum atandığından haberi var. Bir avukat arkadaşımız, görüşe girmeden hemen önce bu bilgiyi kendisine iletti. Ben de şimdi yanına gidip, görüşme koşulları sağlanırsa, konuyu kendisiyle konuşacağım. Bu sürecin nasıl ilerleyeceğini şu anda tam olarak bilmemiz mümkün değil. Bir yandan Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınması ve onunla ilgili yürüyen soruşturma süreci var. Diğer yandan da kanala kayyum atanması . Bunların hepsi hukuki süreçler; ancak ne yazık ki Türkiye’deki pratikler, hukukla her zaman örtüşmüyor. Bu durum da bize güzel şeyler göstermiyor. Bu süreci hep birlikte göğüsleyeceğiz. Tele1, Merdan Yanardağ ve diğer çalışanlarının uzun yıllardır emekleriyle yarattıkları bir kanaldı. Bizim için üzücü bir durum ama bugünlerin de geçeceğine inanıyoruz.”