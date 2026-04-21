Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), yürütülen bir soruşturma neticesinde yönetimine el koyduğu TELE 1'in satış sürecini resmen başlattı. Peki, Tele1 kanalı kime ait? Tele1 kanalı ne kadara satışa çıktı?

Açık teklif usulüyle gerçekleşecek ve 28 milyon lira bedelle yapılacak ihalede son teklif verme tarihi 16 Haziran 2026 olarak belirlendi.

TMSF ilan sayfasında yayınlanan ilanda ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ ve TELE1 Prodüksiyon Medya ve Reklam Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi ‘malikler’ olarak belirlendi.

Tele1, 2017 yılında gazeteci Merdan Yanardağ tarafından kurulan ve ABC Radyo, Televizyon ve Dijital Yayıncılık A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren bir kanaldır. Ancak, Ekim 2025'te Merdan Yanardağ'ın tutuklanması ve kanala kayyum atanmasıyla birlikte yönetim yapısı TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) kontrolüne geçmiştir.