Teleferik kazasıyla ilgili yeni gelişme: Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz tutuklandı

Yayınlanma: 14.04.2024 - 22:11

Güncelleme: 14.04.2024 - 22:45

Antalya'da Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde hareket halindeki teleferik kabinlerinden biri düştü. Olayda 1 yurttaş hayatını kaybetti, 2’si çocuk 7 kişi yaralanmıştı.

12 Nisan Cuma günü Antalya'nın Merkez Konyaaltı ilçesinde bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin bir şirketine ait olan 605 rakımlı Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde sefer halinde olan teleferikte kabinlerden biri düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Trafik kabinin düştüğü ve can aldığı kazada 54 yaşındaki Memiş Gümüş hayatını kaybetti. Kabinden düşen 7 yaralı yurttaşın tedavi altına alındı.

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI

Teleferik kazası ile ilgili dönemin ANET Genel Müdürü olan CHP Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme taksirle adam öldürmek ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak suçlamasıyla Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 4 kişi tutuklandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X (Twitter) hesabında konuya ilişkin ayrıntılı bir açıklama yaptı. Soruşturmanın devam ettiğini belirten Tunç, şunlar kaydetti:

"Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 17 vatandaşımızın yaralandığı ve kabinlerde mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarıldığı olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında; 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda, 2 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, 2 makine uzmanı ve 1 elektrik uzmanından oluşan bilirkişi heyeti tarafından detaylı olay yeri inceleme ve keşif çalışması yapılmış ve ön rapor hazırlanmıştır. Soruşturma kapsamında uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan ön rapor, müşteki ifadeleri ve beyanları ile şüpheli savunmaları birlikte değerlendirilmiş olup, gözaltına alınan teleferik hattını işleten firma ile teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın yetkilileri ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 14 şüpheliden 5’i tutuklanmış, 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 1 kişi de serbest bırakılmıştır. Hepimizi üzen olayla ilgili adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir."