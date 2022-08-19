Telefon dolandırıcılarına operasyon: 2 kişi yakalandı
İstanbul Küçükçekmece'de yaşayan H.A.'yı arayarak polis olduklarını söyleyip 150 bin lira değerinde ziynet eşyasını çalan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin yakalandığı otomobilde ele geçirilen 300 bin lira değerinde ziynet eşyasının ise bir gün önce Balıkesir'de başka birinden aynı yöntemle çalındığı ortaya çıktı.
Küçükçekmece'de yaşayan H.A. (51), 20 Temmuz Çarşamba günü dolandırıldığını söyleyerek polise başvurdu. H.A.'yı telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan kişiler "Hesaplarınız terör örgütü tarafından ele geçirilmiş. Operasyon bitene kadar evde bulunan altınları bize teslim etmeniz gerekiyor. Daha sonra size geri vereceğiz" dedi.
Kendisini arayanlara inanan H.A. evde bulunan altınları bir poşete koyarak kapıya gelen polis zannettiği kişilere teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan H.A., altınlarını alan kişilerden şikayetçi oldu.
ADIM ADIM TAKİP EDİLDİLER
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlattığı çalışmada şüphelilerin altınları aldıktan sonra bir otomobille İstanbul'dan ayrıldıklarını belirledi. Yapılan takip sonucu 17 Ağustos Çarşamba günü tekrar İstanbul'a geldikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.
Durdurulan otomobilde bulunan Cabir Ö.(29) ile Mehmet Emre Ö.(33) gözaltına alındı.
"YAKLAŞIK 300 BİN LİRA..."
Şüphelilerin kullandığı otomobilde yapılan aramada poşet içinde yaklaşık 300 bin lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi. Yapılan soruşturmada şüphelilerin, altınları bir gün önce Balıkesir'de bulunan mağdur R.C. (75)'den telefon dolandırıcılığı yöntemiyle çaldıkları belirlendi.
Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Video Haberler
- O anlar saniye saniye kamerada
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Azerbaycan’da farklı noktalarda orman yangını
- Ümraniye'de bir garip olay
- Telefon batarya bir anda elinde patladı: İşte o anlar
- Örümcek adam İstanbul'da
- Vitessiz bisileti bırakıp vitesli olanı çaldı
- Adana'da lastik deposunda yangın : 2 yaralı
- Motokurye kanala düştü; O anlar kamerada
- Doğuş Üniversitesi öğrencilerine soruşturma açıldı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Kur uçtu, dolar zirveyi gördü!
- 'Yalan konuşuyorsun; yalancı' diye bağırdı
- Diyanet, ‘tayt’ ve ‘pantolon’a taktı
- Bir eve bavulun içinde çocuk cesedi gönderildi!
- Konut ve kirada yeni adım
- AKP’li vekilin boşanmak istediği eşinden açıklama
- Fatih Tezcan cezaevine girdi
- Kılıçdaroğlu'na böyle seslendi
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- 'Devre dışı bırakacak bir sistem üzerinde çalışılıyor'