Telefon dolandırıcılarına operasyon: 2 kişi yakalandı

19 Ağustos 2022 Cuma, 11:39

Küçükçekmece'de yaşayan H.A. (51), 20 Temmuz Çarşamba günü dolandırıldığını söyleyerek polise başvurdu. H.A.'yı telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan kişiler "Hesaplarınız terör örgütü tarafından ele geçirilmiş. Operasyon bitene kadar evde bulunan altınları bize teslim etmeniz gerekiyor. Daha sonra size geri vereceğiz" dedi.

Kendisini arayanlara inanan H.A. evde bulunan altınları bir poşete koyarak kapıya gelen polis zannettiği kişilere teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan H.A., altınlarını alan kişilerden şikayetçi oldu.

ADIM ADIM TAKİP EDİLDİLER

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlattığı çalışmada şüphelilerin altınları aldıktan sonra bir otomobille İstanbul'dan ayrıldıklarını belirledi. Yapılan takip sonucu 17 Ağustos Çarşamba günü tekrar İstanbul'a geldikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.

Durdurulan otomobilde bulunan Cabir Ö.(29) ile Mehmet Emre Ö.(33) gözaltına alındı.

"YAKLAŞIK 300 BİN LİRA..."

Şüphelilerin kullandığı otomobilde yapılan aramada poşet içinde yaklaşık 300 bin lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi. Yapılan soruşturmada şüphelilerin, altınları bir gün önce Balıkesir'de bulunan mağdur R.C. (75)'den telefon dolandırıcılığı yöntemiyle çaldıkları belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.