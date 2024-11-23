Telefonla dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Telefonla dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 23.11.2024 - 15:24

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

İlçe merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, 12 cep telefonu, 11 sim kart, 3 sim kart bloğu, 5 flash bellek, 2 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 46 mermi ele geçirildi.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler