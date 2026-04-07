Cumhuriyet Gazetesi Logo
Telefonuna baktığını iddia ettiği çırağını darbetti!

Telefonuna baktığını iddia ettiği çırağını darbetti!

7.04.2026 12:17:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Telefonuna baktığını iddia ettiği çırağını darbetti!

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir oto tamirhanesinde, 17 yaşındaki çırak A.K., ustası tarafından görüntülü görüşme yaptığı cep telefonuna baktığı gerekçesiyle darbedildi. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan şiddet olayının ardından mağdur gencin ailesi şikayetçi olurken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa'da oto tamircisinde çırak olarak çalışan A.K. (17), görüntülü konuşan ustasının cep telefonuna baktığı gerekçesiyle darbedildi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi Sitesi’ndeki bir oto tamirhanesinde meydana geldi. A.K., ustası telefonda görüntülü görüştüğü sırada, telefonuna baktı. Duruma sinirlenen usta, tartıştığı çırağını önce itekledi ardından darbetti. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

A.K.’nin ailesi ustadan şikayetçi olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #Bursa