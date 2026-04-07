Telefonuna baktığını iddia ettiği çırağını darbetti!

Bursa'da oto tamircisinde çırak olarak çalışan A.K. (17), görüntülü konuşan ustasının cep telefonuna baktığı gerekçesiyle darbedildi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi Sitesi’ndeki bir oto tamirhanesinde meydana geldi. A.K., ustası telefonda görüntülü görüştüğü sırada, telefonuna baktı. Duruma sinirlenen usta, tartıştığı çırağını önce itekledi ardından darbetti. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
A.K.’nin ailesi ustadan şikayetçi olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.