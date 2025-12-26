Telefonuna el konulmuştu: Terkoğlu’ndan telefonu için iade talebi

Onlar TV adlı YouTube kanalında yayımlanan bir haber gerekçe gösterilerek gözaltına alınan gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu’nun serbest bırakılmasının ardından, incelenmek üzere el konulan cep telefonunun iadesi için avukatı Enes Hikmet Ermaner İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulundu.

Gazeteci Barış Terkoğlu, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” iddiasıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün saat 16.00 sıralarında gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilen Terkoğlu hakkında, savcılığın talebi doğrultusunda adli kontrol kararı verildi.

“KONU VİDEO DEĞİL, KAYNAĞIN PEŞİNDELER”

Kararın ardından açıklama yapan Terkoğlu, telefonuna el konulmasının gerekçesinin açık olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Benim telefonuma el konma nedeni belli. Eğer konu yanıltıcı bilgi olsaydı zaten video ortada. Neredeyse 6 dakikalık bir video. Asıl mesele, bu haberi benim nasıl öğrendiğim, nasıl duyurduğum. Bunun peşinde olunduğu için telefonuma el kondu.”

SAVCILIĞA DİLEKÇE: ‘HİÇBİR İŞLEME TABİ TUTULMADAN İADE EDİLSİN’

Terkoğlu’nun avukatı Enes Hikmet Ermaner, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu dilekçede, müvekkiline ait cep telefonunun “hiçbir işleme tabi tutulmaksızın” iadesini talep etti.

Dilekçede, telefonun hem özel hayatın gizliliği kapsamında kişisel veriler hem de gazetecilik faaliyeti gereği gizli kalması gereken haber kaynaklarını içerdiği vurgulandı. Suçlamaya konu paylaşımın Terkoğlu tarafından yapıldığının zaten kabul edildiği belirtilirken, delillerin karartılması ihtimalinin bulunmadığına dikkat çekildi.

Başvuruda, “Suç isnadına konu tüm deliller dosya kapsamındadır. Bu şartlar altında telefonun alıkonulması, Anayasa’nın 26. ve 28. maddeleriyle güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüğüne ağır ve orantısız bir müdahale niteliğindedir” ifadeleri yer aldı.