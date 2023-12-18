Telefonunuzdan silmeniz gereken 17 tehlikeli uygulama

Yayınlanma: 18.12.2023 - 09:36

Güncelleme: 18.12.2023 - 09:42

Uzmanlar aşağıda yer alan listedeki herhangi bir uygulama eğer telefonunuzda varsa silmenizi tavsiye ediyor. Silme işleminin ardından cihazınızın şifresini, Wifi şifrenizi ve finansal hesaplarınızın şifrelerinizi değiştirmeniz de önem taşıyor. Ek olarak şüpheli e-postalara veya mesajlara dikkat edin.

İşte o liste: