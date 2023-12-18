Telefonunuzdan silmeniz gereken 17 tehlikeli uygulama

Milyonlarca cihaza yüklenmiş korsan yazılım içeren finans uygulamalarını keşfeden antivirüs ve güvenlik firması ESET kullanıcıları uyardı. Forbes’a konuşan uzmanlar telefonunuzdan hemen silmeniz gereken 17 uygulamayı açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.12.2023 - 09:36
Telefonunuzdan silmeniz gereken 17 tehlikeli uygulama
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Uzmanlar aşağıda yer alan listedeki herhangi bir uygulama eğer telefonunuzda varsa silmenizi tavsiye ediyor. Silme işleminin ardından cihazınızın şifresini, Wifi şifrenizi ve finansal hesaplarınızın şifrelerinizi değiştirmeniz de önem taşıyor. Ek olarak şüpheli e-postalara veya mesajlara dikkat edin.

İşte o liste:

  • AA Kredit
  • Amor Cash
  • GuayabaCash
  • EasyCredit
  • Cashwow
  • CrediBus
  • FlashLoan
  • PréstamosCrédito
  • Préstamos De Crédito-YumiCash
  • Go Crédito
  • Instantáneo Préstamo
  • Cartera grande
  • Rápido Crédito
  • Finupp Lending
  • 4S Cash
  • TrueNaira
  • EasyCash

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