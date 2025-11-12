TEM’de tır devrildi, kasadaki granül yola saçıldı: 1 yaralı

Kaza, gece saatlerinde meydana geldi. Tamer C. yönetimindeki 64 HH 286 plakalı granül yüklü tır, otoyolun Dilovası geçişi İstanbul istikameti Dilovası rampası mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tırın kasasından yola savrulan granül nedeniyle otoyolun her iki yönünde de trafik kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.