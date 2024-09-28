Tem Otoyolu Avcılar gişeleri mevkiinde tır devrildi, yan yol tamamen kapandı
Tem Otoyolu Avcılar Gişeleri yan yolda kontrolden çıkan tır devrildi. Kaza nedeniyle yan yol trafiğe kapandı.
Kaza Saat saat 09.00 sıralarında İstanbul'daki Tem Otoyolu Avcılar mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Avcılar gişelerinden Edirne yönüne doğru ilerleyen 34 GYP 569 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yanyol Edirne istikameti trafiğe tamamen kapandı. Tır sürücüsü kazadan yaralanmadan kurtuldu. Kazayı kaldırma çalışmaları sürerken, olay yeri drone ile görüntülendi.
Etiketler: #TEM Otoyolu #TEM
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