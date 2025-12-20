TEM Otoyolu'nda korkunç kaza... Anne ile oğlu feci şekilde can verdi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.12.2025 12:26:00
DHA
Kocaeli'nde TEM Otoyolu'nda gişenin beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü Ümit Yıldız ile yanındaki annesi Menşure Yıldız, hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

TEM Otoyolu Gebze Organize Sanayi Bölgesi gişelerinde dün korkunç bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; gişelerde Ümit Yıldız'ın (23) kontrolünü kaybettiği 34 MGV 886 plakalı otomobil, beton bariyere çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, Ümit Yıldız ile yanındaki annesi Menşure Yıldız ağır yaralandı.

İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki özel hastanelere sevk edildi.

Tedavi altına alınan anne ile oğlu, kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

