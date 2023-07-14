TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA
Yayınlanma: 14.07.2023 - 16:29
TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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Edirne yönüne giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 V 3258 plakalı otomobil, TEM Otoyolu'nun Tuzla mevkiinde yoldan çıkarak ağaçlık alana girdi.

Savrulup bir köprünün ayaklarına çarparak duran otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yüzünden Edirne istikametinde araç yoğunluğu oluşan yoldaki ulaşım ise otomobilin çekilmesinin ardından normale döndü.


TEM Otoyolu trafik kazası

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