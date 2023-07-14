Dışişleri Bakanı Fidan, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 56. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere gittiği Endonezya'nın başkenti Cakarta'da AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 56. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere gittiği Endonezya'nın başkenti Cakarta'da temaslarda bulundu.
Hakan Fidan, oturum aralarında AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.
Borrell, görüşmeyi Twitter hesabından duyurarak, "Yeni Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ilk yüz yüze görüşmeyi gerçekleştirmiş olmaktan memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.
Glad to have had first in-person meeting with new Turkish FM @HakanFidan.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 14, 2023
We focused on EU-#Türkiye relations, situation and needed de-escalation in Eastern Mediterranean, and on a number of regional and global issues.
I look forward to working constructively together. pic.twitter.com/GVDYqDUEmF
Görüşmeye ilişkin bilgi veren Borrell, "AB-Türkiye ilişkileri, Doğu Akdeniz'deki durum ve ihtiyaç duyulan gerilimin azaltılması ile bir dizi bölgesel ve küresel meseleye odaklandık" dedi.
Borrell, "Birlikte yapıcı bir şekilde çalışmayı dört gözle bekliyorum" diye ekledi.
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