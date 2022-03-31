TEM Otoyolunda zincirleme trafik kazası: 3 kişi yaralandı
TEM Otoyolu Kavacık istikametinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, seyir halindeki 3 otomobile çarptı. Zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.20 sıralarında TEM Otoyolu Ümraniye Kavacık istikametinde meydana geldi.
İddiaya göre 34 DKB 953 plakalı otomobil sürücüsü, trafikte ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil de önünde ilerleyen diğer 2 araca çarptı.
Kazaya karışan otomobillerden birinde bulunan Erman İnan ve yanındaki Serhat Uzun araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan 2 kişiyi çıkarttı. Hafif yaralı olan 34 DKB 953 plakalı otomobil sürücüsü ile diğer otomobilden çıkarılan 2 kişi çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı.
Zincirleme trafik kazası nedeniyle iki şeridi kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.
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