TEM Otoyolu'nu kilitleyen kaza: Sarıyer'de otomobil 3 araca çarptı!

Yayınlanma: 01.01.2025 - 14:37

Güncelleme: 01.01.2025 - 15:27

Feci kaza, Sarıyer TEM Otoyolu Etiler yol ayrımında saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce 3 otomobile çarptı. Ardından da bariyerlere vurarak durabildi.

YARALANAN OLMADI

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken 3 otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kaza anı aynı yönde seyir halinde olan bir başka aracın araç kamerası tarafından kaydedildi.