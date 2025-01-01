TEM Otoyolu'nu kilitleyen kaza: Sarıyer'de otomobil 3 araca çarptı!
Sarıyer TEM Otoyolu'nda aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, 3 otomobile çarptıktan sonra bariyerlere vurarak durabildi. O anlar seyir halinde olan başka bir aracın kamerasıyla görüntülendi.
Feci kaza, Sarıyer TEM Otoyolu Etiler yol ayrımında saat 11.00 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce 3 otomobile çarptı. Ardından da bariyerlere vurarak durabildi.
YARALANAN OLMADI
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken 3 otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kaza anı aynı yönde seyir halinde olan bir başka aracın araç kamerası tarafından kaydedildi.
Etiketler: #TEM Otoyolu #sarıyer
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Galata tiyatronuzun gerçek yüzü ortaya çıktı'
- Narin öldürüldüğünde nerede olduğu ortaya çıktı!
- En düşük emekli maaşını açıkladı
- Altın devinin CEO’su ile ‘ünlü kebapçı’ tutuklandı!
- 600 milyon lirayı kazanan numara belli oldu
- Çikolata devinden 'konkordato' kararı
- Doğalgaz ücreti kararı Resmi Gazete'de
- Şeriat çığırtkanlıkları
- Milli Piyango'da neler oluyor?
- ATM'lerde yeni dönem resmen başladı