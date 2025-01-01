TEM Otoyolu'nu kilitleyen kaza: Sarıyer'de otomobil 3 araca çarptı!

Sarıyer TEM Otoyolu'nda aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, 3 otomobile çarptıktan sonra bariyerlere vurarak durabildi. O anlar seyir halinde olan başka bir aracın kamerasıyla görüntülendi.

TEM Otoyolu'nu kilitleyen kaza: Sarıyer'de otomobil 3 araca çarptı!
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DHA
Yayınlanma: 01.01.2025 - 14:37

Feci kaza, Sarıyer TEM Otoyolu Etiler yol ayrımında saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce 3 otomobile çarptı. Ardından da bariyerlere vurarak durabildi.

YARALANAN OLMADI

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken 3 otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kaza anı aynı yönde seyir halinde olan bir başka aracın araç kamerası tarafından kaydedildi.


Etiketler: #TEM Otoyolu #sarıyer

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