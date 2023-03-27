TEM Silivri'de kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

TEM Otoyolu Silivri'de Edirne yönünde çok sayıda aracın karıştığı kaza meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

AA/DHA
Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 15:39
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TEM Otoyolu Silivri'de Edirne yönünde hafriyat kamyonun da aralarında bulunduğu çok sayıda aracın karıştığı kaza meydana geldi. 

Alınan bilgiye göre, otoyolda ilerleyen hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine karşı şeride geçip iki otomobile çarptı. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı.


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