TEM Silivri'de kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
TEM Otoyolu Silivri'de Edirne yönünde çok sayıda aracın karıştığı kaza meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.
TEM Otoyolu Silivri'de Edirne yönünde hafriyat kamyonun da aralarında bulunduğu çok sayıda aracın karıştığı kaza meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, otoyolda ilerleyen hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine karşı şeride geçip iki otomobile çarptı. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ne seks ne Versace konumuz ikiyüzlülük sadece
- Bölünme tartışmaları ankete yansıdı
- İşte Menzil'in dünyası
- Depremzedeler direnişe başladı
- Altaylı'dan İnce'nin o açıklamalarına tepki
- 100 bin imzada son durum; hangi aday kaç imza topladı?
- İmamoğlu'nu yargılayan hâkimle ilgili bomba haber!
- AKP’ye içeriden bakış; “AKP’lilerin çocukları ailelerind
- Gazi maaşlarına yeni düzenleme
- Seçimlere 47 gün kala AKP'nin taktiği netleşti!