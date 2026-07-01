TEMA gönüllülerinin TKP/ML üyeliği iddiası suçlamasıyla tutukluluklarına itiraz edildi, cevap bekleniyor

NATO Zirvesi öncesi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca gerçekleşen 225 gözaltında TEMA gönüllüleri de vardı. Aralarında TEMA Ankara İl Temsilci Nevzat Özer’in de olduğu 42 TEMA gönüllüsü TKP/ML terör örgütü üyeliği iddiası suçlaması ve “haklarında istihbari bilgi olması” gerekçesiyle adli işleme tabi tutuldu. Bu kapsamda 29’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 13’ü de ev hapsi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İLGİLİ MAHKEMELERE İTİRAZLAR YAPILDI

Avukatlar; tutukluluk kararılarına ilişkin 26 Haziran’da ilgili sulh ceza mahkemelerine itirazda bulundu. Bu kapsamda kişiler adına ayrı ayrı yapılan itirazlarda; kişilerin özgeçmişleriyle atılı suçun bağdaşmadığı, tutukluluk kararında etkin savunma hakkı ve silahların eşitliği ilkesinin ihlal edildiği, “Ceza Muhakemesi Kanunu” (CMK) kapsamında tutukuluk durumunun oluşmadığı ve kişilerin sağlık durumlarının cezaevi koşullarına uygun olmadığı belirtildi.

‘KOLLUKTA ADINI İLK DEFA DUYDUKLARI...’

İtiraz dilekçelerinde olayın oluş şekli şöyle anlatıldı: “Bir otobüs dolusu TEMA Vakfı gönüllüsü, doğasever ve araştırmacı; endemik bitkilerin tanıtılması amacı ile tamamen bilimsel ve çevresel bir faaliyet için Ankara Nallıhan’a gitmiştir. Gezi tamamlanmış ve Ankara’ya dönüşte, otobüste bulunan ve yaş ortalaması 60 olan gönüllülerin yaşları gereği doğal ihtiyaçları nedeni ile durmak dışında hiçbir yerde durulmamıştır. Gezi güzergahı üzerinde Ankara Ayaş ilçesi sınırları içerisinde kolluk kuvvetleri tarafından otobüs durdurulmuş, hiçbir somut sebep ve gerekçe gösterilmeden bir otobüs TEMA gönüllüsü gözaltına alınmıştır. Kişiler aleyhinde kollukta adını ilk defa duydukları yasadışı TKP/ML örgütüne üye olmaktan soruşturma başlatılmış ve bu nedenle de akılalmaz bir şekilde ‘terör örgütü üyeliği ve terör suçlusu’ iddiası ile tutuklanmıştır.”

‘ÖĞRENCİLERE DOĞA, TOPRAK, VATAN VE BAYRAK SEVGİSİNİ AŞILADI’

TEMA Ankara İl Temsilcisi Özer için yapılan itiraz başvurusunda; “Müvekkil, aldığı üstün hizmet belgeleri ile köklü bir mesleki ve sosyal sicile sahip olduğunu kanıtlamıştır. Müvekkil son yedi yılda yedi kez ulusal düzeyde TEMA Vakfının hizmet sıralamasında Türkiye birincisi seçilmiştir. Yaklaşık 50 milyon fidan dikitirmiş, sadece Ankara’da 100 bin ilk ve orta okul seviyesinde öğrenciye ağaç, doğa, toprak, vatan ve bayrak sevgisini aşılanmasına öncülük etmiştir. Müvekkilin herhangi bir adli sicil kaydı bulunmamaktadır. Siyasi parti ya da derneğe üyeliği, yasal ya da yasa dışı bir örgütle organik ya da hiyerarşik bağlantısı yoktur ve bulunamamıştır” ifadeleri kullanıldı.

‘İKİ KERE KALP KRİZİ GEÇİRDİ’

Özer’in itirazında ayrıca; sağlık durumunun cezaevi koşullarına uygun olmadığı da vurgulandı. Dilekçede, Özer’in yakın zamanda iki kez kalp krizi geçirdiği, cezaevi koşullarını kaldıramayacak kadar yaşlı ve hasta olduğu, stres ve olağanüstü değişikliklerin yaşamsal sorunlar yaşatabileceği vurgulandı.

‘MÜVEKKİL SİYASİ YAŞAMI CHP’DE GEÇMİŞTİR’

Tutuklulu TEMA gönüllüsü Yavuz Parlak adına yapılan itirazda ise “Müvekkilin tüm sosyal ve siyasi yaşamı yasal zeminde, anayasal güvence altındaki CHP çatısı altında geçmiştir. CHP ile TKP/ML suç ve terör örgütünün ilke, eylem ve söylemleri taban tabana zıttır. TKP/ML Atatürk ve Atatürk’ün ilke ve devrimlerine karşı savaş açmış bir suç örgütüdür. Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda ülkesi, devleti ve bayrağı için yaşamını ortaya koyan müvekkilin adını bile söyleyemediği TKP/ML suç örgütü ile bir bağının olması olanaksızdır” denildi.

‘ADETA BİR İNFAZA DÖNÜŞTÜ’

Bunun yanı sıra; dilekçe de Parlak’ın ileri derecede kalp, tansiyon ve şeker hastası olduğu ve düzenli ilaç kullandığı bildirildi. Cezaevi ve/veya tutukevi koşullarının Parlak’ın sağlığı üzerinde telafisi olanaksız

zararlara yol açma riski taşıdığı, bu gerekçeyle tutukluluk durumunun adeta bir infaza dönüştüğü vurgulanarak, Parlak’ın “yaşam hakkı”nı tehdit ettiği kaydedildi. ANKARA

MİLLETVEKİLİ ALP TUTUKLULUKLARI MECLİS’E TAŞIDI

CHP’de butlan yönetimine yakın Kars Milletvekili İnan Akgün Alp de 27 Haziran’da Ankara Yenikent (Sincan) Kampüsü F Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan söz konusu TEMA gönüllülerini ziyaret etti. Alp ayrıca, tutukluluk kararına ilişkin TBMM Başkanlığı’na soru önergesi de verdi.