TEMAD’dan 41. yıl ve Astsubaylar Günü kutlaması: Üç asırdır hak arama mücadelesi...

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), kuruluşunun 41. yılı ile Astsubaylar Günü’nün 14. yıl dönümünü Ankara’da düzenlenen etkinliklerle kutladı. Törenler Anıtkabir ziyaretiyle başladı, Anıtpark’ta yapılan buluşmayla devam etti.

Kutlamalara Türkiye’nin dört bir yanından çok sayıda emekli astsubay ve dernek üyesi katıldı.

TEMAD Genel Başkanı Cahit Koca ve dernek yöneticileri sabah saatlerinde Anıtkabir’i ziyaret ederek mozoleye çelenk bıraktı. Burada açıklama yapan Koca, Astsubaylar Günü’nün 14. yıl dönümünün büyük bir anlam taşıdığını vurguladı.

Koca, “Bugün itibarıyla ülkemizin tüm şubelerinde büyük bir katılımla etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz. Tüm emekli astsubaylarımıza, ailelerine ve görevdeki meslektaşlarımıza saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Günümüz kutlu olsun” dedi.

Anıtkabir ziyaretinin ardından katılımcılar kortej halinde Anıtpark’a yürüdü. Burada bir konuşma yapan Koca, TEMAD’ın 41 yıllık tarihinde emekli astsubayların hak mücadelesinde önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

“Camiamız üç çeyrek asırdır hak arama mücadelesi veriyor. Bizler de göreve geldiğimiz günden bu yana astsubayların özlük haklarının iyileştirilmesi için çalışıyoruz. Bugün burada bir araya gelerek bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Etkinlikler, katılımcıların dayanışma mesajlarıyla sona erdi. TEMAD üyeleri, kuruluş yıldönümünü ve Astsubaylar Günü’nü coşkuyla kutladı.