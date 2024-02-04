TEM'de iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 3 yaralı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 04.02.2024 - 15:53
TEM'de iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 3 yaralı
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Kaza, TEM Otoyolu Ankara istikameti Derince İbnisina Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ö.F.G. idaresindeki 59 PG 943 plakalı otomobil ile R.C. hakimiyetindeki otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralanırken sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


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