TEM'de iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 3 yaralı

Yayınlanma: 04.02.2024 - 15:53

Güncelleme: 04.02.2024 - 15:53

Kaza, TEM Otoyolu Ankara istikameti Derince İbnisina Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ö.F.G. idaresindeki 59 PG 943 plakalı otomobil ile R.C. hakimiyetindeki otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralanırken sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.