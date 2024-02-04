Çekmeköy'de garip anlar: Seyir halindeki otomobilden düşen kadını zorla araca bindirdi!

Yayınlanma: 04.02.2024 - 10:05

Güncelleme: 04.02.2024 - 10:48

Şile Otoyolu'nda, dün akşam saatlerinde, 34 RE 6768 plakalı otomobilin ön yolcu kapısını açan bir kadın, bir süre yolda bu şekilde ilerledi. Açık kapıdan sarkan kadın, daha sonra yola düştü.

O sırada otomobili durduran sürücü, araçtan inerek yola düşerek yaralanan kadını kucaklayıp zorla araca bindirdi. Sürücü, aracına binerek yoluna devam etti. O anlar, arkadan gelen araçtaki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kapısı açık ilerleyen otomobilden kadının yola düştüğü görülürken, araçtan inen sürücü kadını zorla otomobile bindiriyor.