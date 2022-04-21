TEM'de otomobil devrildi: 4 yaralı
TEM Otoyoyolu'nun Düzce kesiminde bir otomobil yoldan çıkarak devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı.
TEM Otoyolu Düzce kesiminde otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, TEM Otoyolu Gölyaka gişeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Hüsnü K. idaresindeki otomobil, Gölyaka gişeler mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında yoldan çıkarak toprak zeminde devrildi. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Yaralılar Hüsnü K., Sahure Ç., Pembe Ç. ve Çebi Ç., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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