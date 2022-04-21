Beykoz’da İETT otobüsü kaza yaptı: 6 yaralı
Beykoz'da şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü kaldırıma çıkarak, yol kenarındaki taşlara vurdu. Kazada şoförün de aralarında olduğu 6 kişi yaralandı.
Kaza saat 12.30 sıralarında Beykoz Kanlıca Mahallesi Barış Manço Caddesi Beykoz yönünde meydana geldi.
Sait Sefa Aydın'nın kullandığı 34 TN 2009 plakalı İETT otobüsü, şoförünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çıktı. Otobüs kayalara vurdu. Kazada otobüs şoförü Sait Sefa Aydın ile otobüste bulunan 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Beykoz Sahil Yolu kısmen trafiğe kapanırken, polis ekipleri tek şeritten kontrollü olarak trafik akısını sağladı. Kaza yapan otobüsün kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kaza sırasında otobüste olan bir yolcu, "Otobüsün içindeydik. Yoldan çıkınca vura vura gitti. Arabanın içi bir anda duman oldu. Herkes yerdeydi" dedi.
Video Haberler
- Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesilmişti: İşte o anlar
- Patlayıcı madde operasyonu: Yüzlercesi ele geçirildi
- Fener Rum Patrikhanesi'nde kutsal yağ ayini
- OSB'de korkutan heyelan!
- Selvi Kılıçdaroğlu: Alışacağız, atlatacağız
- Başakşehir'de korkunç kaza: 1 ölü
- 8 öğrenci zehirlenerek hastaneye kaldırıldı
- Otomobil sulama kanalına düştü, sürücü kayıp
- TÜGVA binasına bombalı saldırı!
- Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi!
- AYM, seçim kanunu itirazını kabul etti
- Son anketten Cumhur'a kötü haber
- 'Kaşıkçı'nın yakınından randevu istedim'
- SGK'den gurbetçilere kötü haber
- 'Hükümete karşı AKP'de tepki büyüyor'
- Rusya resmen açıkladı: Şehir ele geçirildi
- Koca’dan istifa eden hekimlere ilişkin açıklama
- CHP'li belediye başkanı Erdoğan ile görüştü
- Ankara'da olaylı maç... Tam 5 gol!