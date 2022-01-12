TEM'de zincirleme kaza
TEM Otoyolu Başakşehir geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edirne istikametinde ilerleyen bir tır, Sonsöz Sarak yönetimindeki kamyona çarptı. Sarak yönetimindeki kamyon da önündeki araca çarptı. Sürücü Sarak kamyonda sıkıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Emniyet ekipleri güvenlik önlemi alırken, kamyonda sıkışan Sonsöz Sarak itfaiye personeli tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.
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