Temel Karamollaoğlu'ndan canlı yayında Fatih Erbakan'a zehir zemberek sözler: 'Saçmalıyor, cahillik, terbiyesini kuşansın, haddine değil'

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 11:57

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 11:57

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında girme kararı alan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın, "Karşı blokta sol, komünist, ateist ve diğer fraksiyonların bir araya geldiklerini gördük. Bu nedenle bu bloğun kazanmasına vesile olan bir parti olmak istemedik" sözlerine tepki geldi.

KRT'de katıldığı programda konuşan Karamollaoğlu, "Çamur atmak haddine değil. Terbiyesini kuşanması lazım. İş o noktaya gelir de biz gördüklerimizi anlatmaya kalkarsak çok farklı bir durum meydana gelir" dedi.

Karamollaoğlu özetle şunları söyledi:

"CAHİLLİĞE BAKIN"

Saçmalıyor. Bu kadar saçmalık bu kadar tutarsızlık olmaz. Bir defa hemen getirmiş itikadı noktaya dayamış. Kim sizlerle berabersiniz hangi yalpalar yapıldı bugüne kadar. Kim Erbakan hocamızı terk etti, kim ‘Milli Görüş’ gömleğini çıkardı da siyonist gömleğini giydi. Biraz insaf et. Fatih'in bir tecrübesi yok. Onu bilelim. Olmadığı için de işte Erbakan hocamızın ben bizim arkadaşlara da tavsiye ediyorum. Onun anılarını görüşlerini aksettiren kitabını mutlaka okumalarını çünkü her konuda bariz düşünceleri var. Cahilliğe bakın! Erbakan Hoca ilk koalisyonun CHP ile kurdu ve tarihi bir misyon yüklendi.

O koalisyon, bir takım hatalar yapılmamış olsaydı büyük ihtimalle devam edecekti. O koalisyonda muazzam bir değişiklik oldu Türkiye politikasında. Önce bizim çok değer verdiğimiz işte İmam Hatip okullarının açılması gibi, başörtüsünün yasaklanmaması gibi, okullarda din derslerinin gündeme alınması gibi… Yani bütün bunlar gündeme geldi ve gerçekleştirdi. Hem de daha 2 yıl önce toplanan bir Milli Eğitim Şurası’na orada alınan kararlara rağmen. Onun arkasında da Kıbrıs zaferi gerçekleştirildi. Bunu nasıl görmezden gelebilir? Bu cahilliktir veya bile bile cahilliktir. Bunun yanlış olduğunu bilir ve yine de söyler.

"TERBİYESİNİ KUŞANMASI LAZIM"



O zaman niye bu kadar zikzak yaptı. Ne oldu da 2 gün içerisinde birden bire değişti. Bu konuda fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ne olursa olsun Erbakan hocamızın bir hatırı var. Fatih de onun oğlu ama bu yalpaları yapmak arkasından da çamur atmak haddine değil. Orada terbiyesini kuşanması lazım. İş o noktaya gelir de biz gördüklerimizi anlatmaya kalkarsak çok farklı bir durum meydana gelir. Niye kendi babasının kurduğu partiyi terk etti. Adına Yeniden Refah dedi. Yeniden Refah ismini alamaz normalde. Neden aldı! Cumhurbaşkanı ona o toleransı gösterdi. Bu kadar üç kağıtçılık olacak siz kendinizi korumaya çalışacaksınız. Bu gerçekçi olmaz.

Bir defa ihanet bin defa ihanet fark etmez burada kalıcı bir tavır var. Bu tavır yanlış babasının dostlarının tamamı bu tarafta nasıl olacak bu iş. Erbakan hocamızın en eski mesai arkadaşlarından Recai Kutan Bey burada hem de bu partinin Genel Başkanlığını yapmış olan bir isim. Fatih Erbakan’ın neden ayrıldığı konusuna girmeyeyim ama bunun hesabını veremez. Bu doğrudan doğruya bu davaya ihanettir. Kendisi babasının yazdığı yazıları veya onun fikirlerini ezberleyip piyasada bunu okumakla o partinin lideri olunmaz. Böyle bir şey olmaz. Partilerin politikaları şartlara göre değişir. Ama böyle yalpa yapılmaz."