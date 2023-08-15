Temiz enerji olan RES projeleri yanlış bölgelerde yapılıyor: Rant uğruna talan

Yayınlanma: 15.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 15.08.2023 - 04:00

Rüzgâr enerji santralları (RES) her ne kadar temiz enerji olarak bilinse de seçildiği yerlerin doğaya zarar vermemesi önemli. Orman ve milli park içinde yapılan projeler doğayı tehdit ediyor. Yapım sırasında TIR’ların geçebilmesi için ağaç katliamları yapılıyor. Yaşam savunucuları tarafından her ne kadar “Ormanda RES olmaz” deniyorsa da projeler sırayla onaylanıyor. Yanlış yere yapılan RES’ler hem bitki örtüsünü hem de hayvan yapısını bozuyor.

Bu projelerden bazıları şöyle:

Balıkesir Erdek’teki 700’ün üzerinde bitki popülasyonuna sahip, yaklaşık 150 tıp ve kozmetikte kullanılan endemik bitkinin bulunduğu Kapıdağ Yarımadası’nda 2006’da RES projesi başlatıldı. Uzmanlar her fırsatta koruma altına alınması gereken Kapıdağ Yarımadası’na rüzgâr türbinlerinin kurulmaması gerektiğini savundu. Eski Erdek Belediye Başkanı Hasan Yapakçı da dahil olmak üzere pek çok kişi projeye karşı çıktı. Buna karşın her geçen gün bölgedeki RES’lerin sayısı arttı. “Kuzey Ormanları Savunması” tarafından yapılan açıklamada, “Ormanları ve yamaçlarını yıkarak RES türbinleriyle doldurdular. Dünyada ‘önemli doğa alanı’ yıkan tek ülkeyiz” denildi.

TARİH TEHDİT ALTINDA

Aydın ve Muğla sınırlarındaki Beşparmak Dağları da RES tehdidi altında. İçinde antik yol, mağara, kale ve kaya resimleri gibi tarihi yapılar bulunan alan için aynı zamanda maden ruhsatları da alınmış halde. Her ne kadar jeoturizm ve ekoturizm açısında önemli bir doğa alanı olsa da Beşparmak Dağları milli park ilan edilmedi. Bölgedeki uzmanlar ve yaşam savunucuları yıllardır Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne başvuru yaparak alanın milli park yapılmasını istiyor. Kuzey Ormanları’nın İstanbul Çatalca mevkisinde ise Almanya merkezli Dirkshof şirketinin RES projesi var. Proje için adımlar atıldığında Çilingoz Tabiat Parkı olarak bilinen bölge, 2018’de bir gecede park sınıfından çıkarıldı. 300 yıllık kayın ve meşe ağaçlarının bulunduğu ormana yaklaşık 40 rüzgâr türbini kuruldu. Proje alanında uluslararası sözleşmelerle koruma altında olması gereken 34 kuş türü yer alıyor. Ayrıca alana yakın noktalarda Çilingoz, Yaylacık Mağarası, Kocakuyu Mağarası, Gümüşpınar Mağarası ve İkigöz Mağarası gibi yarasa popülasyonu barındıran mağaralar bulunuyor.