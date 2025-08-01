'Temiz Fethiye' kampanyası başladı

Yarımada bölgesinde başlatılan temizlik çalışmaları, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. "Temiz Fethiye" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, özellikle yangın riski taşıyan cam şişeler ve çeşitli atıklar toplanarak doğaya nefes aldırıldı. Belediye tarafından saat 18.00’de Salı Pazarı’ndan kaldırılan servis otobüsleriyle çevreye duyarlı çok sayıda vatandaş Yarımada’daki çalışmalara katıldı. Gönüllülerin yoğun desteğiyle gerçekleştirilen temizlik çalışmasında yaklaşık 400 poşet atık toplandı.

"TEMİZLİK BİLİNCİNİ YAYGINLAŞTIRMAK AÇISINDAN SON DERECE ANLAMLI"

Kampanyaya katılan Belediye Başkanı Alim Karaca, "Temiz Fethiye kampanyamızın ilk adımını Yarımada’daki ormanlık alanlarda attık. Ülkemizin dört bir yanında yaşanan orman yangınlarının haberlerini gördükçe büyük üzüntü yaşıyoruz. Bu nedenle kampanyamız hem çevreye duyarlılığı artırmak hem de temizlik bilincini daha da yaygınlaştırmak açısından son derece anlamlı. Fethiye’nin temiz kalması ve doğasının korunması için tüm yurttaşlarımızın bu hassasiyeti paylaşması çok önemli. Katılım sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kampanyaya destek veren CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ise "Belediyecilik sadece çöp toplamak değil. Belediyecilik sadece sokakların temizliğini yapmak değil. Belediyecilik sadece ruhsat verme işlemi değil. Fethiye Belediye Başkanımız Alim Karaca önderliğinde başlatılan, sosyal belediyecilik açısından ve toplumda duyarlılık yaratma amacına hizmet eden böyle bir kampanya destek veren siz gençlere, tüm Fethiyelilere, tüm tıp öğrencilerine minnetle saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

ÇÖP ADAMLAR DİKKAT ÇEKTİ

Temizlik kampanyasında farkındalık yaratmak, kavşaklara atılan sigara izmaritleri ve çöplere dikkat çekmek için kavşaklara bir elinde izmarit kutusu, diğer elinde çöp poşeti olan çöp adamlar yerleştirildi.