Temizlik yaparken 5. kattan düşen kadın öldü
Kırıkkale'de iddiaya göre, Birsen Muratoğlu (58) yeni taşındığı evin balkonunu temizlerken 6'ncı kattan düşerek hayatını kaybetti.
Kırıkkale Kurtuluş Mahallesi'nde iddiaya göre, 6 katlı apartmanın en üst katındaki yeni taşındığı evin balkonunu temizleyen Birsen Muratoğlu, dengesini kaybederek zemine düştü.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muratoğlu, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.
Birsen Muratoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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