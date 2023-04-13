Temizlik yaparken 5. kattan düşen kadın öldü

Yayınlanma: 13.04.2023 - 16:03

Güncelleme: 13.04.2023 - 16:10

Kırıkkale Kurtuluş Mahallesi'nde iddiaya göre, 6 katlı apartmanın en üst katındaki yeni taşındığı evin balkonunu temizleyen Birsen Muratoğlu, dengesini kaybederek zemine düştü.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muratoğlu, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Birsen Muratoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.