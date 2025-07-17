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Temmuz ayı doğum yardımı ödemesi ne zaman? Temmuz ayı doğum yardımı ödemesi ne zaman ve ne kadar yatacak?

Temmuz ayı doğum yardımı ödemesi ne zaman? Temmuz ayı doğum yardımı ödemesi ne zaman ve ne kadar yatacak?

17.07.2025 22:01:00
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Haber Merkezi
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Temmuz ayı doğum yardımı ödemesi ne zaman? Temmuz ayı doğum yardımı ödemesi ne zaman ve ne kadar yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2025 “Aile Yılı” kapsamında başlatılan doğum yardımı uygulamasıyla, yeni doğan çocuklar için ailelere maddi destek sağlanacak. Peki, Temmuz ayı doğum yardımı ödemesi ne zaman? Temmuz ayı doğum yardımı ödemesi ne zaman ve ne kadar yatacak?

Doğum yardımı ödemeleri için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda. İlk doğum için annelere tek seferlik 5 bin TL, ardından ikinci çocuğa ise aylık olarak 1500 TL ödeme söz konusu olacak. Peki, Temmuz ayı doğum yardımı ödemesi ne zaman? Temmuz ayı doğum yardımı ödemesi ne zaman ve ne kadar yatacak?

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TEMMUZ AYI DOĞUM YARDIMI ÖDEMESİ YATTI MI?

Temmuz ayına ilişkin doğum desteği ödemelerinin, mayıs ve haziran aylarında olduğu gibi 28-31 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor; mayıs ayında 28'inde, haziran ayında ise 30'unda ödemeler gerçekleşmişti.

2025 YENİ DOĞUM YARDIMI TUTARI

• 1. çocuk için tek seferlik 5.000 TL,

• 2. çocuk için çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 1.500 TL,

• 3. ve üzeri çocuklar için çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 5.000 TL yardım yapılıyor.

 

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