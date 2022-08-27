Temsil ve tanıtım için para saçıldı: Dışişleri rekor kırdı

27 Ağustos 2022 Cumartesi, 09:16

Ülkede giderek derinleşen ve önlenemez hale gelen ekonomik kriz, yüz binlerce haneyi sosyal yardımlar ile yaşamaya mecbur bırakırken iktidar, Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere parti sözcüleri aracılığıyla yurttaşa, “Sabır ve tasarruf” önerisinde bulunurken kamunun harcamaları katlanarak arttı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; AKP'nin sürekli değişen, istikrarsız ve çoğu zaman yalnızlıkla sonuçlanan dış politikasının izlendiği dönemin Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere kamu kurumları temsil ve tanıtma harcamalarını bütün hızıyla sürdürdü.

HARCAMALAR ARTTI

Bakanlıkların, konuk ağırlama, toplantı ve organizasyon harcamaları için kullandığı, “Temsil ve Tanıtım” ödeneğinden 27,3 milyon liralık harcama gerçekleştirildi. En yüksek temsil ve tanıtım harcamasına, 22,6 milyon TL ile Dışişleri Bakanlığı imza attı.

2022 yılının Ocak ve Haziran aylarını da kapsayan ilk altı ayında kamu adına gerçekleştirilen temsil ve tanıtım harcamaları belli oldu. Bakanlıkların mali raporlarına göre, Tarım ve Orman Bakanlığı 2022 yılının ilk yarısında temsil ve tanıtım için 1 milyon 243 bin 295 TL harcadı.

Bakanlığın temsil ve tanıtım harcamasında 2021 yılının ilk yarısına göre yaşanan artış yüzde 111 olarak kaydedildi.

DIŞİŞLERİ REKOR KIRDI

Ticaret Bakanlığı ise temsil ve tanıtım için altı ayda 1 milyon 243 bin 295 TL para döktü. Bakanlığın rekor temsil ve tanıtım harcaması 2021 yılının aynı dönemine oranla yüzde 746 büyüdü. Dokuz bakanlık arasında en yüksek temsil ve tanıtım harcamasına 22 milyon 685 bin 967 TL ile Dışişleri Bakanlığı ulaşırken diğer bakanlıkların altı aylık temsil ve tanıtım harcamaları kayıtlara şöyle geçti:

•Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 125 bin 48 TL

•Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: 306 bin 588 TL

•Sağlık Bakanlığı: 456 bin 542 TL

•Hazine ve Maliye Bakanlığı: 635 bin 690 TL

•Gençlik ve Spor Bakanlığı: 597 bin 915 TL

•Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 187 bin 822 TL