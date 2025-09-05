TEPAV’da iklim paneli

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) dün, ‘Türkiye’nin Ulusal Katkı Beyanı (NDC) 3.0’ isimli bir panel düzenledi. Panelde iklim değişikliğine uyum sağlamak için Paris anlaşması kapsamında sera gazı emisyonlarını azaltma planları tartışıldı.

Moderatörlüğünü TEPAV Enerji ve İklim Çalışmaları Merkezi Direktörü Dr. Mühdan Sağlam’ın yaptığı panelin konuşmacıları TEPAV Kurucu Direktörü Prof. Dr. Güven Sak, SEFİA Direktörü Bengisu Özenç ve ODTÜ İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Voyvoda’ydı. Panelde sera gazı emisyonlarını azaltmanın maliyetli olduğu, ancak azaltmamanın daha yüksek bir küresel faturayı doğuracağı vurgulandı.