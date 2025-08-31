Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 17. Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu sanatçılarını ziyaret etti

Tepebaşı Belediyesi tarafından konsepti ve çeşitliliğiyle dünyada sadece Eskişehir’de düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun 17’ncisi başlıyor. Her yıl olduğu gibi yine birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak olan sempozyum bu yıl da sanat etkinlikleri, sergiler, sanatçı sunumları ile dopdolu olacak. Öte yandan el emeği ürünler satış noktaları, yemek yarışmaları, konserler, çocuk atölyeleri, rekreasyon etkinlikleri ve çocuk çamur atölyeleri de Eskişehirlilere sanat dolu günler yaşatacak.

BAŞKAN ATAÇ ÇALIŞMALARI İZLEDİ

17’nci Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu’na katılan 8’i Türk, 1’i yabancı olmak üzere 9 sanatçı bu yıl da ortak bir eser ortaya çıkaracak. Sanatçılar, binlerce yıllık Frig mirasının simgesi tarihi Yazılıkaya’yı kolektif çalışarak sanatseverlerin beğenisine sunacak. Bu kapsamda kente gelen sanatçılar Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda bulunan sempozyum alanında çalışmalarına başladı. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da sanatçıları çalışma alanlarında ziyaret etti. Sanatçılarla tek tek görüşen Başkan Ataç, eser için yapılan hazırlıkları izledi.

SEMPOZYUMUN AÇILIŞI 2 EYLÜL’DE

Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun açılış töreni ise 2 Eylül Salı günü saat 18.30’da Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda gerçekleşecek. Törenin ardından Yeni Türkü ve Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Gençlik Senfoni Orkestrası’nın konseri Eskişehirliler ile buluşacak.