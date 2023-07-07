Tepki çeken ek Motorlu Taşıtlar Vergisi, Anayasa Mahkemesi'ne taşınıyor! CHP'li Başarır açıkladı

Yayınlanma: 07.07.2023 - 13:46

Güncelleme: 07.07.2023 - 14:05

Sene başında belirlenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksiti bu ay alınacak. Araç sahipleri ayrıca, ilki ağustos sonu, ikincisi kasım sonu olmak üzere ek MTV ödeyecek.

Yıl sonuna kadar kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlardan ‘bir defaya mahsus’ 2023’te tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar ek MTV alınacak. Yani 2023'te bir de ‘bir defaya mahsus olmak üzere’ ek MTV ödenecek. Söz konusu ek MTV ise, aracın sıfır ya da trafiğe kayıtlı olması fark etmeksizin, tüm araçlara uygulanacak.

CHP, EK MTV'Yİ ANAYASA MAHKEMESİ'NE TAŞIYOR

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan da konuyla ilgili açıklama geldi. Basın açıklaması yapan Başarır, ek MTV'yi CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğini şu sözlerle duyurdu:

"Bize oy veren vermeyen, seçimlerde özellikle haklarını savunduğumuz memur, emekli, işçi, çiftçi kandırıldınız. Üç aylık çirkin senaryo ile kandırıldınız. Sizin haklarınızı yine muhalefet olarak biz savunacağız. Herkes bence MTV'den, hukuksuzluktan dava açmalı ve tepki vermeli. Türkiye sahipsiz kalmayacak.

Biz de (ek MTV'yi) Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz. Bunu yurttaşlarımız ödemek zorunda değil."

YARASA GİBİ GECE YARISI AÇIKLIYORLAR

Başarır, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'yi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sözleri için de şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı’nın bu ülkede en güzel yaptığı şey algıyı değiştirmek. Seçimlerde de bunu yaptı, şimdi de bunu yapıyor. Bu zamları yapmadan önce bu açıklamayı yapıyor. Bu ülkenin sorunu ekonomi… (Kılıçdaroğlu-İmamoğlu) Baba-oğul sorunları onu ne ilgilendiriyor? Bu zamlarla ilgilenmesi gerekirken CHP’yi konuşuyor. Ne demek yani ben Merdan Yanardağ’ı savunuyorsam, sen beni neyle suçluyorsun? Osman Kavala, Can Atalay’ı savunuyorsam… Yarasa gibi gece yarısı bu kararları açıklıyorlar. Yüzü yok çünkü… Kılıçdaroğlu’nu eleştiriyorsun, hadi çık televizyonuna kim bebek katilleriyle yürümüş! Sen alışkanlık haline getirmişsin, ondan sonra zam… Türkiye bu oyuna gelmesin. Seçimde de gündem adaletsizlik, yoksulluktu. Sen kirli ve sahte videolarla bu seçimi kazanmış oldun bugün gerçekler KDV artışlarında ortaya çıktı. İğneden ipliğe kadar her şeye kadar, ekmeği de suyu da etkiliyor. Zam yapıyor CHP’yi konuşuyor. Biz ise yoksulluktan ezilen vatandaşlarımızı konuşmaya devam edeceğiz."