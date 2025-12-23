Tepki çeken o madde gündemde: 11. Yargı Paketi bugün TBMM Genel Kurulu'na geliyor

Kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar bakımından hükümlülerin kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılmalarına ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'na geliyor.

TBMM'de bu hafta Genel Kurul ve komisyon çalışmaları 23 Aralık 2025 salı günü (bugün) başlayacak.

Genel Kurul'da bu hafta, 11'inci Yargı Paketi olarak bilinen 'Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülecek.

Genel Kurulun 23-24 ve 25 Aralık'taki oturumlarında görüşmelerin tamamlanarak, teklifin yılbaşından önce yasalaştırılması bekleniyor.

11. YARGI PAKETİ İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Teklife göre; suç örgütleri ile ilgili yeni düzenlemeler yapılıyor. Buna göre; suç örgütleri faaliyetlerinde çocukları araç olarak kullanması halinde örgüt yöneticilerine verilecek ceza yarısından bir katına kadar artırılacak.

Suçu işleyen örgütün silahlı olması halinde ise ceza oranı dörtte bir oranında yükseltilecek. Ayrıca meskun mahalde silahla ateş etme cezası da 1 yıldan 5 yıla kadar hapis olarak düzenlenecek. Suç kapsamının içerisine ses ve gaz fişeği atabilen silahlar da eklenecek.

Ses ve gaz fişeği atan kişilere 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesinin önü açılırken suçun, düğün, nişan, asker uğurlaması gibi vatandaşların toplu halde bulunduğu ortamlarda işlenmesi halinde cezalar yarı oranda fazla verilebilecek.

11. YARGI PAKETİ MADDELERİ

Teklifte yer alan bazı düzenlemeler şöyle:

- Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda çocukların araç olarak kullanılması halinde örgüt yöneticilerine verilecek ceza, yarısından bir katına kadar artırılacak.

- Kurusıkı silahlar, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçu kapsamına alınacak ve suçun bunlarla işlenmesi halinde 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

- "Güveni kötüye kullanma" suçunun konusunun motorlu kara, deniz veya hava taşıtı olması halinde verilecek ceza bir kat artırılacak.

- Taksirle yaralamada hapis cezasının alt sınırı 3 aydan 4 aya, üst sınırı ise bir yıldan 2 yıla çıkarılacak.

3 YIL DAHA ERKEN AYRILACAKLAR

- Terör ve örgütlü suçlar, alt soy ve üst soya, kardeşe, eşe, boşanılan eşe, kadına, çocuklara, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ile çocuğun cinsel istismarı suçları hariç olmak üzere 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlardan hükümlüler, kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılacak.

- Gezi davası hükümlüleri, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ise kapsam dışı bulunuyor. Kanun teklifine göre, infaz indirimi cezaevindeki bütün suç gruplarını kapsamıyor. Düzenleme; Türk Ceza Kanunu'nun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçları dışarıda bırakıyor.

- Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulmasının yanı sıra artık ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi de cezaya tabi olacak, bu suçlara ilişkin cezalar da artırılacak.

27. MADDE ÇOK TARTIŞILMIŞTI

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenler, 11. Yargı Paketi'nin 27. maddesine tepki gösteriyor. Yakınlarını kaybedenler, deprem davası sanıklarının bu kapsamdan muaf tutulmasını talep ediyor.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, dün yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenlerin "deprem sanıklarının 11. Yargı Paketi'nin 27. maddesi kapsamından muaf tutulması talebi"ne ilişkin, AKP ve MHP Grup Başkanlarıyla görüştüğünü belirtmişti.

Başarır, "27. madde deprem bölgesinde mağdur olmuş, o davanın tarafı olan yurttaşlarımızı üzmeyecek şekilde ya kapsam dışı bırakılacak ya da bir değişikliğe gidilecek. Bugün onun üzerine Adalet Komisyonu üyeleri çalışacak" demişti.

Depremde yakınlarını kaybedenler Yeni Yol, MHP, DEM Parti ve AKP grupları ile de görüşmüştü.

Şu anki hali ile yargı paketi içerisindeki infaz indiriminden özellikle Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "olası kastla insan öldürme" ve "taksirle ölüme sebebiyet verme" maddelerinden yargılanan deprem davası sanıkları da yararlanabiliyor.