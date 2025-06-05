Tepki çekince açıklandı... Sabit radar noktaları belli oldu!

Kurban Bayramı tatiliyle birlikte, tatilciler yola çıkmaya başladı. Bayram ziyaretleri ya da tatil için seyahat eden sürücüler, trafik yoğunluğunu artırırken, güvenliğin sağlanabilmesi için denetimler de artırılacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik kazalarının önlenmesi adına sabit radar sistemlerinin ve diğer denetleme araçlarının aktif şekilde kullanılacağını vurguladı.

SABİT RADARLAR VE HIZ DENETİMLERİ

Sabit radarlar, özellikle çevreyolları ve otoyollarda hız tespiti yapan platformlardaki kameralarla hız kontrolü gerçekleştiriyor. Bu radarlar, yolun kenarlarına yerleştirilen TEDES direkleri aracılığıyla da hız denetimi yapabiliyor. Sürücüler, hız limitlerini aşmaları durumunda otomatik olarak ceza ile karşılaşıyor.

RADAR SİSTEMLERİNİN KONUMLARI

Emniyet Genel Müdürlüğü, sabit radarların ve elektronik denetleme sistemlerinin konumlarını resmi internet sitesinde yayımladı.

Ancak, gezici radar araçlarının konumları hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Gezici radarlar, üzerinde fazla sayıda anten bulunan özel araçlarla yol kenarında denetim yapıyor.

Ayrıca, radar kontrolü yapılacak bölgelerde, sürücülere önceden "Radar Hız Kontrolü" tabelası ile uyarı veriliyor.

İSTANBUL





ANKARA





İZMİR



