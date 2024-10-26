Terkos Gölü'nde mest eden manzara: Çiçekler gölün yarısını pembeye boyadı

İstanbul'da bulunan Terkos Gölü kıyısında açılan çiçekler, yüzeye yayılınca gölün yarısı adeta pembeye boyandı. Gölde oluşan mest eden manzara havadan görüntülendi.

Terkos Gölü'nde mest eden manzara: Çiçekler gölün yarısını pembeye boyadı
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İHA
Yayınlanma: 26.10.2024 - 12:18

İstanbul'un önemli su kaynaklarından olan Terkos Gölü'nün yarısını binlerce çiçek pembeye boyadı.

Göl kıyısında açan çiçekler, gölün yüzeyinde yayıldı.

Çiçekler gölün üzerinin pembeye bürünmesine neden oldu. Teknelerin arasında ve göl kıyısında oluşan manzara, görsel şölen oluşturdu. Gölde oluşan mest eden görüntü havadan görüntülendi.


Etiketler: #Terkos Barajı #İstanbul

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