Terkos Gölü'nde mest eden manzara: Çiçekler gölün yarısını pembeye boyadı
İstanbul'da bulunan Terkos Gölü kıyısında açılan çiçekler, yüzeye yayılınca gölün yarısı adeta pembeye boyandı. Gölde oluşan mest eden manzara havadan görüntülendi.
İstanbul'un önemli su kaynaklarından olan Terkos Gölü'nün yarısını binlerce çiçek pembeye boyadı.
Göl kıyısında açan çiçekler, gölün yüzeyinde yayıldı.
Çiçekler gölün üzerinin pembeye bürünmesine neden oldu. Teknelerin arasında ve göl kıyısında oluşan manzara, görsel şölen oluşturdu. Gölde oluşan mest eden görüntü havadan görüntülendi.
Etiketler: #Terkos Barajı #İstanbul
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Ağabey Baran Güran geri adım attı!
- 'Gerekirse can alıp can vereceğiz'
- Fuarda İsrail protestosuna iki gözaltı
- Teröristlerin kahvaltı yaptığı işletmenin sahibi konuştu
- TUSAŞ önünde 'Öcalan' açıklaması
- Operasyon süreci böyle gerçekleşti!
- Miras kavgasına şeriat mahkemesi!
- İşte Narin'in cinayetten 1 saat önceki görüntüleri!
- 'Uydu verisini Ruslar sağladı...'
- İsrail, İran'daki hangi 'askeri hedefleri' vurdu?