Termik santrallar Muğla’nın kuruyan barajlarındaki kalan suyu da tüketmek üzere: Susuzluğu seçtiler

Yayınlanma: 08.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.11.2023 - 04:00

AKP iktidarının bile bile benimsediği yanlış politikalar Türkiye’yi susuz bıraktı. Ülkenin en önemli turizm merkezi olarak bilinen Muğla da susuzluktan nasibini aldı. Barajların kuruması sonucunda özellikle Bodrum’da yaşayan yurttaşların evlerine su sağlanamıyor. Sadece Bodrum’un su ihtiyacı yıllık olarak 44.42 milyon metreküp olarak öngörülüyor. Ancak bu ihtiyacın sadece 28.14 milyon metreküpü DSİ tarafından karşılanıyor. Bu oranlara bakıldığı zaman Bodrum’un su ihtiyacında 16 milyon metreküplük bir açık

mevcut. Buna karşın 1996’da faaliyetlerinin durdurulması kararı olmasına karşın işletilmeye devam edilen Limak Holding ve İÇTAŞ’a ait Yeniköy-Kemerköy Termik Santralı ve Aydem Holding’in Yatağan Termik Santralı Muğla’da yurttaşların ihtiyacı olan suyu tüketiyor. AKP’ye yakınlıklarıyla bilinen şirketler Milas Dereköy yerlatı suyu kaynakları, Geyik Barajı ve Lagina kaynaklarını kullanıyor.

‘BU BİR İNTİHAR’

Akbelen Ormanı’nın yok edilmesine karşı açılan davalarda gönüllü avukatlık yapan İsmail Hakkı Atal konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Termik santralların Muğla’yı susuz bırakacağını iki yıldır dile getirdiklerini söyleyen Atal, “Akbelen Ormanı giderse Bodrum da susuz kalır dedik. Biz bunu söylerken Hacettepe Üniversitesi tarafından hazırlanan raporlara dayanarak söyledik. Akbelen’in altındaki kömür yataklarının kaldırılması durumunda su kaynaklarının yeri değişecektir dediler. Bunu bile bile çalışmalara başladılar. Bu bir akıl tutulmasıdır” dedi.

Kapitalist sistemin kaynakları fazla tüketmesi nedeniyle bunların yaşandığını belirten Atal, “Yeniköy-Kemerköy Termik Santralı neredeyse Bodrum’un yıllık su miktarı kadar su kullanıyor. Bu bir intihardır. Enerji ve maden sektörünün bir an önce kamulaştırılması ve özel sektöre bırakılmaması gerekiyor. Çünkü kapitalizm sadece kendisine bakıyor. İklim krizi çağında akılcı bir şekilde maden ve enerji sektörü devlete geçmeli” diye konuştu.

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Muğlalıların kullanma hakkı olan suyun termik santrallera tahsis edilmesine ilişkin bugün DSİ şube müdürülüğü önünde basın açıklaması yapacak. Ardından hazırlanan dilekçeler Devlet Su İşleri’ne (DSİ) teslim edilecek. Dilekçe örneğinde, DSİ’nin suyu Yatağan Termik Santralı ve Yeniköy Kemerköy Termik Santrali’ne verilmemesi ve su tahsisi protokollerinin iptal edilmesi istendi.

Sadece santrala yakıt sağlanması için Akbelen Ormanı’nda kıyıma neden olunan Yeniköy-Kemerköy Termik Santralı yıllık 14.5 milyon metreküp su kullanıyor.